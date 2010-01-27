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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۲۷

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-21

لاریجانی دقایقی پیش کویت را به مقصد اوگاندا ترک کرد

لاریجانی دقایقی پیش کویت را به مقصد اوگاندا ترک کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی که برای رایزنی با مقامات عالیرتبه کویتی سفری دو روزه به این کشور داشت، دقایقی پیش کویت را به منظور شرکت در اجلاس بین المجالس به مقصد اوگاندا ترک کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کویت، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به منظور رایزنی و تبادل نظر در خصوص مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی به کویت سفر کرده بود با بدرقه جاسم الخرافی همتای کویتی خود این کشور را به مقصد اوگاندا ترک کرد.

گفتنی است لاریجانی در این سفر با جاسم الخرافی رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان مجلس کویت و همچنین شیخ صباح احمد الجابر الصباح امیر کویت و شیخ ناصر المحمد الاحمد الصباح نخست وزیر کویت و دیگر مقامات این کشور و ایرانیان مقیم کویت نیز دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی قرار است در سفر به اوگاندا در نشست  بین المجالس اسلامی شرکت کند و در حاشیه این اجلاس نیز با مقامات حاضر در این اجلاس بحث و تبادل نظر داشته باشد.

کد مطلب 1025064

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