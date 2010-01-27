افزایش شکاف طبقاتی در انگلیس/ فقر شدید 1.7 میلیون کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف بر اساس یک گزارش می نویسد: انگلیس یکی از بالاترین نرخ فقر را در بین کشورهای غرب اروپا دارد که پس از این کشور ایتالیا، اسپانیا و یونان رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

در این گزارش آمده است: در انگلستان اینکه پدر و مادر شما چه کسانی هستند بیش از دیگر کشورها اهمیت دارد.

"هریت هارمان" بانی این گزارش از وزارت زنان و برابری به بی. بی. سی. می گوید: طبقه اجتماعی در انگلیس از جنس یا نژاد در بدست آوردن فرصت ها در زندگی مهمتر است.

همچنین در این گزارش عنوان شده است که انگلیس نابرابرتر از دیگر کشورهای صنعتی است و بلحاظ بهداشتی شکاف آن از ولز و اسکاتلند بیشتر است.

پیشتر یکی از موسسات خیریه انگلیس نیز در گزارشی اعلام کرده بود که بیش از 1.7 میلیون کودک در این کشور در فقر شدید و محرومیت از غذا و لباس مناسب زندگی می کنند.

نتایج تحقیق موسسه خیریه "کودکان را نجات دهید" نشان می دهد که در پایان سال 2008 شمار کودکان فقیر انگلستان به میزان 260 هزار نفر افزایش یافت که 2 درصد بیشتر از سالهای 2004 و 2005 بوده است. بیشترین میزان افزایش در تعداد کودکان فقیر به انگلیس و ولز مربوط است و 13 درصد کودکان این مناطق از بریتانیا را در سال 2008 کودکان به شدت فقیر تشکیل می دادند.

در اسکاتلند نیز 9 درصد و در ایرلند 8 درصد کودکان در سال 2008 دچار فقر شدید بوده اند.

با توجه به این که آمار این بررسی به چهار سال پیش از آغاز رکود اقتصادی (2004 تا 2008) مربوط هستند، کارشناسان چنین نتیجه می گیرند که مبارزه با فقر کودکان در انگلستان موفق نبوده و شرایط در سالهای اخیر بدتر شده است.

"فرگوس دریک"، مدیر برنامه های خیریه انگلیس درباره آمار منتشر شده، گفت، افزایش کودکان دچار فقر شدید در شرایطی که انگلیس به میزان بی سابقه ای رشد ثروت داشته است، مایه تاسف و تکان دهنده است.

وی همچنین هشدار داد با توجه به احتمال افزایش بیکاری در کشور بیم آن می رود که در آینده شمار کودکان به شدت فقیر نیز در کشور بیش از پیش افزایش یابد.

بر پایه معیارهای موسسه خیریه "کودکان را نجات دهید" کودکانی که در خانواده های با درآمد کمتر از 50 درصد متوسط در انگلستان زندگی می کنند و همچنین کودکانی که از برخی اقلام فصل مانند پالتو یا کاپشن زمستانی محروم اند جزو کودکان دچار فقر شدید طبقه بندی می شوند.