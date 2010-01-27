تولید روزانه 159 تن زباله در بوشهر/ بوشهری ها قبوض پسماند را پرداخت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حمید حبیبی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: جهت جمع آوری، انتقال و بازیافت زباله در بوشهر سالیانه حدود سه میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه پرداخت می ‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، هر تولید کننده پسماند عادی موظف است هزینه‌های مربوط به جمع آوری، انتقال و دفن آن را به شهرداری‌ها پرداخت کند، گفت: پرداخت این هزینه های در قالب قبوض پسماند در اختیار شهروندان بوشهری قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بوشهر با بیان اینکه مبالغ مندرج در این قبوض بین 38 تا 50 هزار تومان متغیر بوده، اظهار داشت: در سال گذشته پیش بینی شده بود که با ارسال این قبوض به منازل شهروندان و مشارکت آنان، شاهد وصول بهای خدمات پسماند به میزان حداقل یک میلیارد تومان باشیم.

حبیبی افزود: مشارکت شهروندان در سال گذشته آن طور که پیش بینی می‌شد نبوده و شهرداری موفق به اخذ حدود 10 درصد بهای خدمات پسماند یعنی حدود 100 میلیون تومان شده است.