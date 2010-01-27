نخستین همایش آموزشی عفاف و حجاب در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد کاظم دبیری روز چهارشنبه در همایش عفاف در محل فرهنگسرای غدیر افزود: این همایش با هدف تبیین مبانی حجاب و عفاف بر اساس آموزه های دینی و نیز گسترش و تحکیم فرهنگ عفاف و حجاب بویژه برای مربیان مهد های کودک که در تعامل با کودکان به عنوان نسل بعد هستند برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد مشهد اظهار داشت: قدمت، جایگاه، ارزش و رسالت عفاف وحجاب در پیشینه تاریخی و ادبیات اقوام و ملل مختلف، دستورات و توصیه های ادیان، حقوق و قوانین موضوعه، احادیث، روایات و سیره عملی معصومین، نشان از اهمیت وافر این مهم دارد.

دبیری افزود: حفظ و گسترش عفاف و حجاب در راستای تحکیم بنیان و روابط خانواده، تبیین و آشناسازی اندیشه های حجاب به نسل جوان و نیز ارائه اندیشه های برتر جهت آموزش و ارتقاء نگرش به حجاب از دیگر اهداف برپایی این سمینار است.

وی تصریح کرد: زندگی سالم و شایسته برای انسان اقتضا می کند بر مبنای تفکر، دینداری و ارزشهای مقبول عقلاء پایه ریزی شود که برگزاری سمینار عفاف و حجاب در این راستا مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد مشهد با بیان اینکه در این سمینار شش کارگاه آموزشی درحال برگزاری است گفت: حجاب رمز موفقیت با هدف تغییر نگرش نسبت به حقیقت حجاب، معنای زندگی با هدف دست یابی به زمینه لازم برای ارتباط به حجاب، مدیریت احساس با هدف دستیابی به روح حجاب، تصمیم گیری شبکه ای با هدف دست یابی به نام و چگونگی مدیریت احساس چهارکارگاه مورد نظر است.

دبیری افزود: کارگروه خطرها در مسیر با هدف تشخیص موفقیتهای خطر و بحران و نیزاحساس حضور با هدف عملکرد در اثر حجاب در زندگی دو کارگاه بعدی است که امروز شاهد برگزاری آن هستیم.

در این مراسم حسن موحدیان فرماندار شهرستان مشهد افزود: عفاف و حجاب در کنار هم قرار دارند که جدایی ناپذیرند و در کنار هم ما را محفوظ نگاه می دارند.

فرماندار تصریح کرد: اگر به دنبال جامعه ای پویا و روابط اجتماعی سالم هستیم جز از طریق زنان با عفاف و حجاب امکان پذیر نیست.

موحدیان افزود: زنان نقش بسیار بزرگی در گسترش اهداف انقلاب به عهده دارند و زمانی می توانند از عهده مسئولیت خود برآیند که حجاب را لازمه تقوا قرار دهند.

وی در خصوص امر به معروف ونهی از منکر گفت: باید راه و روش و برخورد امربه معروف را بدانیم و بازور نمی توان افراد بد حجاب را با حجاب کرد و این سمینار می تواند در راستای فرهنگ حجاب وعفاف تاثیر بسزایی داشته باشد.