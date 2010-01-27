به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضازاده که صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه برگزاری مراسم یادبود دو وزنه بردار مرحوم ورزش ایران ضمن بیان این مطلب به صحبت های اخیر دوپینگ سیدعلی حسینی اشاره کرد و گفت: زمانی که در کره جنوبی حضور داشتیم از سوی فدراسیون جهانی وزنه برداری نامه ای در اختیار کادر فنی قرار گرفت که طی آن اعلام شده بود سعید علی حسینی دوپینگی است و نمی تواند وزنه بزند.

وی ادامه داد: با توجه به این علی حسینی یکی از جوانان آینده دار وزنه برداری ایران بود و زحمات زیادی را متحمل شده بود تا به این شرایط رسیده بود شخصا پیش تاماش آیان رفتم و از ایشان خواستم اجازه بدهد وزنه بردار ایران وزنه بزند اما نشد. این را برای اولین است می گویم که برای اینکه آیان را راضی کنم تا اجازه بدهد علی حسینی وزنه بزند، پیش او گریه کردم اما اجازه ندادند وزنه بردار ما روی تخته برود.

حسین رضازاده با اشاره به اتفاقات اخیر در وزنه برداری و اتهاماتی که به وی وارد شده است گفت: من زمانی که نتوانستم به المپیک 2008 بروم دیگر وزنه برداری را کنار گذاشتم و الان در مسئولیت دیگری انجام وظیفه می کنم و نمی دانم چرا چنین بحث هایی مطرح می شود.

وی در پاسخ به این ابهام که گفته می شود شما به دلیل شکسته نشدن رکوردتان اجازه وزنه زدن به علی حسینی را نداده اید گفت: چنین چیزی نیست. شاید این صحبت ها جابجا منتشر شده است. من بارها اعلام کرده ام دوست دارم یک ایرانی رکوردم را بزند که البته گفته بودم دوست دارم پسرم این رکورد را بزند اما چون او هم اکنون 6 ساله است سالها طول می کشد تا به شرایط رکورد شکنی برسد.

سرپرست فدراسیون وزنه برداری ادامه داد: بازهم تاکید می کنم که دوست دارم یک ایرانی رکوردم را بزند و امیدوارم این اتفاق هم بیفتد.