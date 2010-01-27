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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۳۱

همایش "هجویری صاحب کتاب کشف المحجوب" برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی "سید هجویر تصوف "با مشارکت سازمان اوقاف لاهور و دانشگاه پنجاب 13بهمن‌ماه در دانشگاه پنجاب برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وابسته فرهنگی ایران در لاهور با سلیم الله اویسی رئیس مرکز معارف اولیای سازمان اوقاف لاهور و خطیب سابق مسجد هجویری لاهور دیدار و گفتگو کرد.

سلیم الله اویسی رئیس مرکز معارف اولیای سازمان اوقاف لاهور در این دیدار گفت: سازمان اوقاف و خانه فرهنگ ایران در لاهور سالهای متمادی است که دارای روابط نزدیکی است و سازمان اوقاف لاهور نیز خانه فرهنگ لاهور را در عرصه فعالیتهای فرهنگی و مذهبی لاهور حمایت می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری  سمینار بین‌المللی " سید هجویر تصوف" در تاریخ 13بهمن ماه در دانشگاه پنجاب، ضمن دعوت از وابسته فرهنگی ایران جهت شرکت در این سمینار گفت: هجویری میراث مشترک عرفا است  و برگزاری سمینارهای بین‌المللی در این خصوص بسیار قابل تحسین است و ما آمادگی خود را جهت همکاری در راستای فعالیتهای فرهنگی، مذهبی و برگزاری  سمینارهای مختلف با خانه فرهنگ ایران اعلام می‌داریم.

عباس فاموری مسئول خانه فرهنگ ایران نیز در این دیدار گفت: هجویری، صوفی  و دانشور برجسته پاکستان، پیوند بزرگ روابط فرهنگی دو ملت دوست، برادر و مسلمان ایران و پاکستان است.

 

کد مطلب 1025074

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