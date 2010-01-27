راه اندازی نخستین آزمایشگاه تحقیقات فارماکوگنوزی دریایی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمودرضا معین ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: جانداران دریایی در دو دهه اخیر به منظور کاربرد دارویی اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند و تحقیقات زیادی برای کشف داروهای مختلف از این منابع دریایی در دنیا انجام شده که در دو سال اخیر در دانشکده داروسازی شیراز فعالیتهایی نیز در این خصوص صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: تحقیق بر روی اسفنجها و جلبکهای خلیح فارس و دریای عمان برای ارزیابیهای بیولوژیک و جداسازی ترکیبات، موجب راه اندازی آزمایشگاه فارماکوگنوزی دریایی در این دانشکده شده است.

مدیرگروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه این دو پروژه تحقیقات با جذب اعتبارات پژوهش و استفاده از امکانات گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی انجام شده، افزود: در کشور تحقیقات زیادی در این زمینه وجود ندارد از این رو راه اندازی این آزمایشگاه می تواند گامی موثر در گسترش این تحقیقات باشد.

معین با اشاره به دلیل گرایش خود به تحقیق در زمینه جانداران دریایی نیز اظهار داشت: در سال 1375 که سمیناری با موضوع گیاهان دارویی و صنعتی در دانشکده علوم پزشکی شیراز برگزار شد و پروفسور عبدالحسین روستائیان که از سخنرانان سمینار بود به این نکته اشاره کرد که خیلج فارس منابع بسیار متنوعی برای تحقیق بر روی ترکیبات دارویی موجود در جانداران دریایی است و این مسئله موجب علاقمندی به تحقیق در این زمینه شد.

وی با اشاره به بکارگیری نام جعلی برای خلیج فارس از سوی برخی کشورها نیز بیان کرد: ارائه این تحقیقات در دنیا با عنوان خلیج فارس از جمله اهداف موجود در این زمینه به شمار می رود.

به گزارش مهر، حسن سراج عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی شیراز نیز بیان کرد: آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان دارای پتانسیل بالایی برای مطالعات مواد طبیعی موجود در جانداران دریایی است.

وی افزود: بر اساس آماری که در دنیا ارائه شده اسفنجهای دریایی حاوی حدود 50 درصد مواد طبیعی ضد سرطانی دریایی هستند.

سراج اظهار داشت: نتایج تحقیقاتی که در آزمایشگاه تحقیقاتی فارماکوگنوزی دریایی دانشکده داروساری انجام می شود به طور مداوم در مجلات و سمینارهای مرتبط منتشر می شود و تمام حقوق مادی و معنوی این تحقیقات نیز در اختیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز خواهد بود.