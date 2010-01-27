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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۱۳

اظهارات همسر رئیس جمهور در اولین اجلاس زنان دانشمند جهان اسلام

اظهارات همسر رئیس جمهور در اولین اجلاس زنان دانشمند جهان اسلام

همسر رئیس جمهور رابطه علم، ایمان و سعادت و جایگاه و نقش زنان در پیشرفت جامعه در عرصه های گوناگون را از موضوعات مهم جهان امروز ذکر کرد و گفت: تحقق جامعه کمال جو جز از طریق اندیشه و تفکر و بدون علم ناممکن است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس اعظم السادات فراحی چهارشنبه در همایش زنان دانشمند جهان اسلام، موضوع این اجلاس را از مهمترین موضوعات پیش روی بشر در طول تاریخ دانست و افزود: رابطه علم، ایمان و سعادت و جایگاه و نقش زنان در پیشرفت و تعالی جامعه در عرصه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از موضوعات مهمی است که همواره مورد بحث و البته چالشهای جدی قرار گرفته است.

وی "علم" و "زن" را دو عنصر اساسی و دو رکن بسیار مهم خلقت نام برد و اظهار داشت: برای تبیین ضرورت علم و اندیشه و ضرورت تقش آفرینی هر چه بیشتر زنان باید به مبانی و اصل هدف از خلقت برگردیم.

فراحی با بیان اینکه خداوند جهان را برای انسان و انسان را ظرف معرفی خودش قرار داده است، ادامه داد: خداوند انسان را آفرید و از او عهد گرفت که با تلاش و مجاهدت و بر اساس یگانه پرستی و عدالت، دنیایی سرشار از زیبایی، دوستی و صلح برپا کند.

همسر رئیس جمهور با بیان اینکه خداوند از انسان خواسته است که جامعه ای کمال جو و در حرکت و سعادتمند بسازد، خاطرنشان کرد:  بسیار روشن است که تحقق این اهداف جز از طریق اندیشه و تفکر و بدون علم ناممکن است. علم راه روشن شناخت انسان، جهان، پیامبران و مسیر نیل به اهداف بلند خلقت انسان است.

وی با تاکید بر اینکه انسان بدون علم درجه ای بالاتر از سایر موجودات ندارد، یادآور شد: با همه دستاوردهای بشری در زمینه های گوناگون هنوز در ابتدای راه هستیم. هنوز بخش کوچکی از حیات طیبه و جامعه سعادتمند مورد نظر محقق نشده است و لذت زندگی عالمانه و پاک چشیده نشده است.

فراحی با اشاره به نقش زنان در شکل گیری، رشد و کمال جامعه اضافه کرد: خمیر مایه خلقت جهان، لطف، مهر و عشق است و زنان کانون جوشش این لطف الهی هستند. خداوند زیبا است و عالم را زیبا آفرید و زنان تجلی جمال خداوند هستند.

وی با تاکید بر حضور زنان دانشمند در عرصه های مختلف اجتماعی گفت: نگاه ابزاری مانع از رشد و کمال انسانها است و امیدوارم در این نشست با طراحی و سازماندهی، زمینه هم افزایی علمی و اجتماعی زنان اندیشمند در سراسر جهان فراهم شود و با انجام مسئولیت ها، گامهای بلند در مسیر سعادت حقیقی بشر برداشته شود.

کد مطلب 1025077

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