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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۳۵

آغاز بهره برداری از نیروگاههای سیکل ترکیبی چابهار و قائن

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران از آغاز بهره برداری از بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار و قائن در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی بنی هاشمی با اشاره به آغاز بهره برداری از بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار و قائن در دهه فجر، گفت: بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به ظرفیت 318 مگاوات و بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قائن به ظرفیت 636 مگاوات همزمان دردهه فجر به بهره برداری می رسد.

این مقام مسئول افزود: عملیات ساخت بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار از شهریور ماه 1386 با هزینه ای بالغ بر یکهزار و 650 میلیارد ریال در دو واحد 159 مگاواتی آغاز شده است.

به گفته وی همچنین ساخت بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قائن از مهر ماه 1386 در 4 واحد 159 مگاواتی و با هزینه سه هزار و 300 میلیارد ریال آغاز شده است.

کد مطلب 1025078

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