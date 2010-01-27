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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۵۳

در بودجه 89 پیش بینی شد/

هزار و 502 میلیارد ریال برای احداث 14 ورزشگاه جدید در شهرهای مختلف

هزار و 502 میلیارد ریال برای احداث 14 ورزشگاه جدید در شهرهای مختلف

براساس لایحه بودجه سال آینده و در صورت تصویب مجلس، دولت رقمی بالغ بر هزار و 502 میلیارد ریال را صرف احداث، تامین و نگهداری اماکن و فضاهای ورزشی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال 89 کل کشور که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، رقمی بالغ بر هزار و 502 میلیارد ریال اعتبار برای احداث، تامین و نگهداری اماکن و فضاهای ورزشی سراسر کشور پیش بینی شده است.

بیشتر بودجه در این ردیف برای احداث ورزشگاه‌های 15 هزار نفری در سراسر کشور اختصاص خواهد یافت.

براین اساس و در صورت تصویب لایحه پیشنهادی از سوی دولت 14 ورزشگاه 15 هزار نفری در شهرهای ایلام، ارومیه، بوشهر، زنجان، سبزوار، سمنان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، گرگان، همدان، یاسوج، یک ورزشگاه 20 هزار نفری در بندرعباس و یک ورزشگاه پنج هزار نفری در ملایر احداث می شود.

کد مطلب 1025081

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