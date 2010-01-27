به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسن فرهادی روز چهارشنبه در نشست علمی پژوهشی که با عنوان "تاثیر حشیش بر عملکرد عصبی شناختی" در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، اظهار داشت: تحقیق درباره وابستگی به حشیش، سوءمصرف، مصرف تفننی و کاربردهای بالینی آن همچنان در حال انجام و رو به افزایش است بطوریکه گسترش روز افزون سوء مصرف این ماده در سراسر جهان، باعث جهت‌گیری بیشتر تحقیقات به سمت فهم عوارض ناشی از مصرف آن به ویژه تأثیر سوء آن بر عملکرد مغز و در نتیجه تأثیر بر رفتار شده است.

مدیر مرکز آموزشی ــ درمانی روانپزشکی رازی گفت: با وجود تاریخچه کهن سوء مصرف حشیش توسط بشر، دانش ما در مورد تأثیرات این ماده بر مغز و عملکرد آن همچنان ناقص است و مطالب علمی فراوانی از تعابیر موافق و مخالف در خصوص یافته‌های علمی مربوط به حشیش در بین رشته‌های مختلف وجود دارد و با این حال تنها نتایج تعداد قابل توجهی از پژوهش‌های جدید در سال‌های اخیر به افزایش دانش ما منجر شده است.

وی با بیان اینکه علایم روان‌پریشی در بین مصرف‌کنندگان حشیش به وفور دیده شده است، بیان داشت: نقص در یادگیری و یادآوری اطلاعات جدید از جمله مشکلات شناختی مصرف‌کنندگان حشیش محسوب می‌شوند، البته اینگونه نقص‌ها در عملکرد شناختی در چند روز پس از ترک کاهش یافته و پس از یک ماه به حالت اول خود بر‌می گردد. همچنین کاهش مهارت‌های کلامی و یادگیری مهارت‌های شغلی و افت تحصیلی از دیگر مشکلات مصرف‌کنندگان این ماده مخدر است.

