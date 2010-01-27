معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت، در این حکم با اشاره به سرلوحه قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری به اهداف کلان قوه قضائیه و برنامه های راهبردی سازمان بر بهره گیری موثر از منابع و امکانات تحت اختیار در چارچوب قوانین و مقررات جاری، زمینه سازی لازم جهت ارایه خدمات مطلوب توام با سرعت و دقت به متقاضیان تاکید شده است.

اهتمام جدی در ارتقاء سلامت اداری در حوزه ماموریت، استفاده موثر از روشهای نوین و فناوریهای روز در جهت بهبود کیفیت عملکردها و سهولت و سرعت عمل در ارایه خدمات ثبتی، گسترش خدمات ثبتی در بخش اسناد، توسعه نظام مالکیت معنوی در کشور و صیانت از حقوق مالکیت ملی در مجامع بین المللی، توسعه نظارت کارآمد بر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و تلاش در جهت اصلاح شیوه های خدمات رسانی دفاتر مذکور، تلاش در جهت اصلاح و روز آمد کردن قوانین و مقررات بخش های مربوط، مهندسی مجدد فرآیندها در بخش امور اسناد و سردفتران، ثبت شرکتها و مالکیت معنوی و برون سپاری و کاهش امور غیر حاکمیتی در سازمان از دیگر مواردی است که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر آنها تاکید کرده است.

