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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۰۸

جشنواره فیلم فجر/

بازار بین‌المللی فیلم کار خود را آغاز کرد

بازار بین‌المللی فیلم کار خود را آغاز کرد

سیزدهمین بازار بین‌المللی فیلم و برنامه‌های تلویزیونی ایران از امروز هفتم بهمن ماه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین بازار بین‌المللی فیلم و برنامه‌های تلویزیونی ایران از امروز هفتم بهمن‌ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران آغاز به کار کرد.

 این بازار همزمان با سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در تهران با حضور بیش از 150 میهمان خارجی برپا شد. امسال علاوه بر متخصصین حوزه پخش و بازاریابی و خریداران فیلم، نمایندگان جشنواره‌های مختلف جهانی در بازار فیلم ایران حضور دارند.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از پنجم بهمن در تهران آغاز و تا 15 بهمن‌ماه ادامه دارد.  

کد مطلب 1025090

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