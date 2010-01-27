به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین بازار بین‌المللی فیلم و برنامه‌های تلویزیونی ایران از امروز هفتم بهمن‌ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران آغاز به کار کرد.

این بازار همزمان با سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در تهران با حضور بیش از 150 میهمان خارجی برپا شد. امسال علاوه بر متخصصین حوزه پخش و بازاریابی و خریداران فیلم، نمایندگان جشنواره‌های مختلف جهانی در بازار فیلم ایران حضور دارند.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از پنجم بهمن در تهران آغاز و تا 15 بهمن‌ماه ادامه دارد.