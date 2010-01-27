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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۲۳

کتاب "حجم سکوت" رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی کتاب "حجم سکوت" نوشته فاطمه حاجی‌حسینی روز جمعه نهم بهمن ‌در مجموعه کاخ‌موزه نیاوران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم چند تن از صاحبنظران ادبیات از جمله مهدی محبتی استاد دانشگاه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

"حجم سکوت" کتابی است مشتمل بر 35 قطعه ادبی که در 75 صفحه گردآوری شده و نویسنده در این کتاب کوشیده تا محیط بیرونی را با برداشتهای ذهنی و درونی خود به تصویر بکشد.

نویسنده کتاب همچنین یکی از اشعار دوران نوجوانی خود را هم در این مجموعه گنجانده است.

فاطمه حاجی‌حسینی به غیر از فعالیتهای ادبی، در زمینه گرافیک و نقاشی هم فعالیت می‌کند و تا به حال نیز آثارش را در نمایشگاه‌های تصویرگری و گرافیک به نمایش گذاشته است. یک کتاب در حوزه کودکان از این نویسنده هم در دست انتشار است.

کد مطلب 1025091

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