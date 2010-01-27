انتخابات پارلمانی سرنوشت ساز است/ عراق در مسیر رشد و توسعه سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "جلال طالبانی" و "محسن عبدالحمید" رئیس شورای عام حزب اسلامی عراق، روز گذشته در بغداد درباره آخرین تحولات سیاسی این کشور به ویژه مسئله انتخابات و آرایش گروه های مختلف گفتگو کردند.

در این دیدار، رئیس جمهور عراق با اشاره به اینکه انتخابات پارلمانی هفتم مارس (16 اسفند)، سرنوشت ساز است، تاکید کرد: این انتخابات عراق را در روند رو به رشد تجربه سیاسی و دموکراسی قرار خواهد داد.

وی ابراز امیدواری کرد: روند برگزاری انتخابات در عراق با موفقیت و شایستگی طی شود، امری که به افزایش جایگاه بین المللی عراق در جهان منجر می شود.