50 هزار ماما بدون قرارداد با بیمه ها کار می کنند

نوشین زنده زبان در تشریح مشکلات کاری ماماها به خبرنگار مهر گفت: ماماها حدود 10 سال است برای عقد قرارداد با بیمه ها دچار مشکل هستند و شورای عالی بیمه به بهانه های مختلف از قبول این کار طفره می رود.

رئیس هیئت مدیره انجمن مامایی کرمانشاه در مورد دلایل بیمه ها برای نبستن قرارداد با ماماها، گفت: بیمه ها، بارمالی را بهانه می کنند. در صورتی که این کار در طولانی مدت به نفع بیمه هاست و باعث می شود که مردم حق ویزیت کمتری به ماما بدهند که در نتیجه بیمه ها نیز هزینه کمتری برای حق بیمه می پردازند.

براساس آمار سازمان جهانی بهداشت، حدود 85 درصد مراقبتهای مامایی و زایمان توسط ماماها انجام می شود و همچنین 60 درصد زایمانهای طبیعی در حضور ماماها صورت می گیرد.

چندین سال است که تعرفه نسخ دارویی ماماها افزایش نداشته و همین مسئله موجب شده که ماماها نتوانند حتی یک قلم از داروهایی که در شرح وظایف جدید مامایی آمده را در نسخه بنویسند

زنده زبان

زنده زبان با تاکید بر اینکه تعرفه مامایی از پزشکان عمومی و متخصصین زنان و زایمان پایین تر است، اظهارداشت: اکثر نسخه های مامایی توسط پزشکان عمومی رونویسی می شود که شاید افراد حق ویزیت کمتری را به دلیل اینکه طرف قرارداد با بیمه ها هستند، بپردازند اما بیمه ها به صورت غیرمستقیم حق بیمه را به پزشکان عمومی می دهند.

نماینده ماماها در شورای عالی نظام پزشکی در ادامه با انتقاد از شورای عالی بیمه که سه ماه است موضوع شرح وظایف جدید مامایی را در دستور کار خود قرار نداده است، افزود: شرح وظایف مامایی در زمان وزارت دکتر لنکرانی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد اما چون شورای عالی بیمه آن را تصویب نکرده قابلیت اجرایی ندارد.

زنده زبان گفت: تصویب این شرح وظایف جدید باعث می شود که وضعیت بیش از 50 هزار ماما که حدود 34 هزار نفر آنها کارشناس هستند، بهبود یابد. چون خیلی از این ماماها در بخشهای دولتی و خصوصی کار نمی کنند و تنها مطب دارند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه با اجرای شرح وظایف جدید مامایی، شرایط ماماها برای تامین هزینه های مطب بهتر می شود، افزود: چندین سال است که تعرفه نسخ دارویی ماماها افزایش نداشته و همین مسئله موجب شده که ماماها نتوانند حتی یک قلم از داروهایی که در شرح وظایف جدید مامایی آمده است را در نسخه بنویسند.

زنده زبان با اشاره به حمایت وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی از شرح وظایف جدید مامایی و ارجاع آن به شورای عالی بیمه، گفت: جامعه پزشکی، منهای مامایی معنا ندارد و حالا که برای تحصیل این افراد هزینه شده چرا نباید حمایت شوند.