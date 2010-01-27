به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی ظهر چهارشنبه در جمع سپاهیان شرکت کننده در طرح اردوی بصیرت در اراک افزود: برنامه های آموزشی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج موحب بصیرت و معرفت جوانان می شود که این مهم بزرگترین فتح و پیروزی است چرا که عمل صالح اگر همراه با اخلاص و تنها برای خدا باشد، نجات دهنده انسانها و کلید سعادت دنیا و آخرت است.

امام جمعه اراک بیان داشت: در دهه مبارک فجر علاوه بر شور باید به شعور و آگاهی نیز توجه کرد چون در این صورت می توان توطئه های دشمنان را خنثی کرد.

دری نجف آبادی به پاسداران جوان توصیه کرد با تلاش برای خود سازی بیشتر شناخت خود را نسبت به جایگاه رفیع ولایت فقیه کاملتر کرده و به عمق بخشی معرفت و بصیرت خود اهتمام جدی داشته باشید.

سرهنگ پاسدار حیدر جهانبخشی معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه سپاه روح الله استان مرکزی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از برگزاری دوره بصیرت پاسداران جوان تیپ 71 گفت: معتقدیم شخصیتهای بزرگ مذهبی و سیاسی اگر همراه با ولایت باشند، عزتمندتر و عزیزتر خواهند بود.

