  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۵۳

تهران مقام نخست مسابقات شطرنج بانوان المپیاد ایرانیان را کسب کرد

تهران مقام نخست مسابقات شطرنج بانوان المپیاد ایرانیان را کسب کرد

ارومیه - خبرگزاری مهر: تیم شطرنج بانوان تهران در پایان دور پنجم دیدارهای شطرنج المپیاد ایرانیان در آذربایجان غربی، رتبه نخست را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در پایان مسابقات شطرنج دختران المپیاد ایرانیان که در ارومیه برگزار شد، تیم بانوان تهران با 23.5 امتیاز در رتبه نخست، گلستان با 19 امتیاز رتبه دوم و تیم شطرنج مازندران نیز عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

تیم شطرنج بانوان آذربایجان غربی نیز در این مسابقات با کسب 16 امتیاز، رده ششم را به همراه تیم های کرج و همدان بدست آورد.

مسابقات شطرنج دختران المپیاد ایرانیان در رده جوانان با شرکت 60 ورزشکار در قالب 10 تیم به میزبانی آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.

این مسابقات از دوم بهمن ماه در هفت دور و به روش سوئیسی به مدت پنج روز در هتل پارک ارومیه برگزار شد.

کد مطلب 1025095

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها