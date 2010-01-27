تهران مقام نخست مسابقات شطرنج بانوان المپیاد ایرانیان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در پایان مسابقات شطرنج دختران المپیاد ایرانیان که در ارومیه برگزار شد، تیم بانوان تهران با 23.5 امتیاز در رتبه نخست، گلستان با 19 امتیاز رتبه دوم و تیم شطرنج مازندران نیز عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

تیم شطرنج بانوان آذربایجان غربی نیز در این مسابقات با کسب 16 امتیاز، رده ششم را به همراه تیم های کرج و همدان بدست آورد.

مسابقات شطرنج دختران المپیاد ایرانیان در رده جوانان با شرکت 60 ورزشکار در قالب 10 تیم به میزبانی آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.

این مسابقات از دوم بهمن ماه در هفت دور و به روش سوئیسی به مدت پنج روز در هتل پارک ارومیه برگزار شد.