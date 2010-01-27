به گزارش خبرگزاری مهر، برای بهره‌گیری تمامی فیلمسازان از جنبه‌های اطلاع رسانی جشنواره، تصمیم گرفته شد تا نشست‌های پرسش و پاسخ فیلم‌های اول و دوم نیز به مانند فیلم‌های بخش مسابقه در سالن کنفرانس مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شود.

نشست‌های پرسش و پاسخ فیلم های اول و دوم از امروز چهارشنبه هفتم بهمن‌ماه با فیلم "راز دشت تاران" ساخته هاتف علیمردانی و محمد لطفعلی و تهیه‌کنندگی داریوش بابائیان آغاز شد.

نشست‌های پرسش و پاسخ فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران نیز بلافاصله بعد از نمایش آثار با حضور عوامل فیلم‌ها در سالن کنفرانس مرکزهمایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.