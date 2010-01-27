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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۲۸

نمایشگاه خوشنویسی در موزه رضا عباسی

نمایشگاه خوشنویسی در موزه رضا عباسی

نمایشگاه خوشنویسی عباس شفقی در موزه رضا عباسی درحال برگزاری است.

به گزارش خبرنگارمهر، نمایشگاهی از آثار عباس شفقی با عنوان "سرزمین من" که شامل برگزیده آثار این هنرمند است در موزه رضا عباسی تا 10 بهمن برپا است. این نمایشگاه شامل 50 تابلو خوشنویسی به خط نستعلیق در قطعه‌های مختلف است.

عباس شفقی متولد 1315 و دارای مدرک کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی است. وی از سال 1366 نیز با حفظ سمت رئیس امور شهرستانها به عنوان مدرس رسمی انجمن خوشنویسان مشغول تدریس است.

علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه می‌توانند همه روزه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر به موزه رضاعباسی واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان مراجعه کنند.

 

 

 

 

کد مطلب 1025098

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