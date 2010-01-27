انتقاد موجب پیشرفت جامعه و راستگویی کلید حل مشکلات است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در درس خارج فقه روز چهارشنبه خود اظهار داشت: کشورهای سلطه‌گر از براندازی نظام سخن می‌گویند و به یقین آنها موفق نخواهند بود، ولی وفاداران به نظام باید حواسشان جمع باشد.



وی در ادامه گفت: دشمن می خواهد ما را تحت فشار قرار دهد و ابهت اسلام را از بین ببرد و برای مقابله با آنها به هوشیاری، تدبیر و وحدت نیازمند هستیم.



آیت الله مکارم با بیان اینکه هرگز در نا آرامی‌ها مشکلات حل نمی‌شود، انتقاد منطقی را رمز پیشرفت جامعه دانست و تأکید کرد این انتقاد‌ها در فضای آرام موثر است.



وی در ادامه تصریح کرد: این نظام را با خون شهدا و جانبازان و ایثارگران بدست آورده‌ایم و همگان در برابر حفظ نظام موظف و مسئول هستیم.



اگر همه راست بگویند، مشکلات حل می‌شود



این مرجع تقلید با انتقاد از رواج شایعه و دروغ یادآور شد: امروز آثار ویرانگر دروغگویی را در جهان می‌بینیم و یکی از اسباب فتنه و آشوب و جنگ دروغ است و گاهی سبب روشن شدن آتش جنگ و اختلافات عظیم و بدبینی ملت‌ها می‌شود.



وی افزود: از دروغ‌های کوچک بپرهیزید تا گرفتار دروغ های بزرگ نشوید، راه خطا و گناه از کارهای ساده باز می‌شود و قرآن کریم تأکید کرده که از گام‌های شیطان بهراسید که به گناه مرتکب می‌شوید.



ایشان ادامه داد: اگر همه راست بگویند، مشکلات حل می‌شود، دولت به ملت راست بگوید و ملت به دولت راست بگوید تا بسیاری از مشکلات حل شود و همه برای دوام آرامش تلاش کنید.



این مرجع تقلید با اشاره به لزوم گرامیداشت دهه فجر گفتند: در دهه فجر که سالگرد تولد نظام است، رسانه ها و جراید از مسائل تفرقه انگیز پرهیز کنند تا به خواست خدا روز 22 بهمن با شکوه تر از هر سال برگزار شود.