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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۰۱

آیت‌الله مکارم شیرازی:

انتقاد موجب پیشرفت جامعه و راستگویی کلید حل مشکلات است

انتقاد موجب پیشرفت جامعه و راستگویی کلید حل مشکلات است

قم - خبرگزاری مهر: آیت‌الله مکارم ‌شیرازی انتقاد منطقی را رمز پیشرفت جامعه دانست و تأکید کرد: این انتقاد‌ها در فضای آرام موثر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در درس خارج فقه روز چهارشنبه خود اظهار داشت: کشورهای سلطه‌گر از براندازی نظام سخن می‌گویند و به یقین آنها موفق نخواهند بود، ولی وفاداران به نظام باید حواسشان جمع باشد.

وی در ادامه گفت: دشمن می خواهد ما را تحت فشار قرار دهد و ابهت اسلام را از بین ببرد و برای مقابله با آنها به هوشیاری، تدبیر و وحدت نیازمند هستیم.
 
آیت الله مکارم با بیان اینکه هرگز در نا آرامی‌ها مشکلات حل نمی‌شود، انتقاد منطقی را رمز پیشرفت جامعه دانست و تأکید کرد این انتقاد‌ها در فضای آرام موثر است.

وی در ادامه تصریح کرد: این نظام را با خون شهدا و جانبازان و ایثارگران بدست آورده‌ایم و همگان در برابر حفظ نظام موظف و مسئول هستیم.

اگر همه راست بگویند، مشکلات حل می‌شود

این مرجع تقلید با انتقاد از رواج شایعه و دروغ یادآور شد: امروز آثار ویرانگر دروغگویی را در جهان می‌بینیم و یکی از اسباب  فتنه و آشوب و جنگ دروغ است و گاهی سبب روشن شدن آتش جنگ و اختلافات عظیم و بدبینی ملت‌ها می‌شود.

وی افزود: از دروغ‌های کوچک بپرهیزید تا گرفتار دروغ های بزرگ نشوید، راه خطا و گناه از کارهای ساده باز می‌شود و قرآن کریم تأکید کرده که از گام‌های شیطان بهراسید که به گناه مرتکب می‌شوید.

ایشان ادامه داد: اگر همه راست بگویند، مشکلات حل می‌شود، دولت به ملت راست بگوید و ملت به دولت راست بگوید تا بسیاری از مشکلات حل شود و همه برای دوام آرامش تلاش کنید.

این مرجع تقلید با اشاره به لزوم گرامیداشت دهه فجر گفتند: در دهه فجر که سالگرد تولد نظام است، رسانه ها و جراید از مسائل تفرقه انگیز پرهیز کنند تا به خواست خدا روز 22 بهمن با شکوه تر از هر سال برگزار شود.

کد مطلب 1025099

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