به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین روز جشنواره فیلم فجر فیلم هایی چون "دموکراسی تو روز روشن" و چهل سالگی" به نمایش در می آید. علیرضا رئیسیان از جمله فیلمسازان دهه اول انقلاب است که در این دوره جشنواره حضور دارند و قطعا مخاطبان بسیاری منتظر دیدن فیلمی از این کارگردان هستند که "پرونده هاوانا" کار قبلی وی نیز امکان اکران عمومی پیدا نکرد.

پرواز مرغابی ها ساخته علی شاه حاتمی فیلمی که در جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان جوایزی را از آن خود کرده است. این فیلم درباره رحمان، یک محیط‌بان است که مرغابی‌ای زخمی را برای مداوا به پسرش علی می‌سپارد. در طول درمان، علاقه شدید بین علی و مرغابی ایجاد می‌شود. رضا ناجی، کیهان ملکی، مهران غفوریان، مهران رجبی و... بازیگران این فیلم هستند.

چهل سالگی پنجمین ساخته علیرضا رئیسیان است.تولید این فیلم به دلیل مشکلات فنی مدتی به تعویق افتاد. "چهل سالگی" براساس فیلمنامه یمصطفی رستگاری ساخته شده که اقتباسی آزاد از داستانی به همین نام نوشته ناهید طباطبایی است. عزت‌الله انتظامی، لیلا حاتمی و محمدرضا فروتن بازیگران این فیلم هستند.

دموکراسی تو روز روشن دومین ساخته بلند سینمایی علی عطشانی است که تهیه کنندگی آن برعهده حجت الاسلام زم است. این فیلم که با حاشیه‌های فراوانی به خاطر حضور محمد رضا گلزار همراه بود به دفاع مقدس می‌پردازد .در این فیلم محمدرضا فروتن، حمید فرخ نژاد، نیکی کریمی، نیوشا ضیغمی، فخر الیدن صدیق شریف و... بازی می‌کنند.

فصل باران های موسمی اولین ساخته مجید برزگر است که شنیده می شود اثری متفاوت در سینمای ایران است. این فیلم موضوعی اجتماعی دارد و درباره نوجوانی است که در شرایط حساسی قرار می‌گیرد و باید تصمیم مهمی بگیرد . به غیر از مرضیه خوش‌تراش دیگر بازیگران فیلم چهره‌هایی ناشناخته هستند.

شکلات داغ به کارگردانی حامد کلاهداری از جمله آثاری است که با وجود تجربه کم کارگردان در حوزه فیلمسازی از حضور بازیگران حرفه ای بهره برده است. در این فیلم که بیشترین صحنه های آن در یک کافی شاپ فیلمبرداری شده است، فریبرز عرب نیا، نیکی کریمی، داریوش ارجمند، علیرضا خمسه، حامد کمیلی و... بازی می کنند.

فاصله فیلمی از کارمان قدکچیان است که شنیده می شود اثری متفاوت در کارنامه کاری وی محسوب می شود. "فاصله" داستانی اجتماعی درباره روابط زن و شوهرها دارد. فرامرز قریبیان، پژمان بازغی، الناز شاکردوست، کتانه افشارنژاد و باران زمانی بازیگران این فیلم هستند.





