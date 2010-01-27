به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل 53 شعر کوتاه و بدون نام از اسدی است که اکثر آنها از چند سطر تجاوز نمی‌کنند.

در برخی از شعرها شاعر از زبان محاوره استفاده کرده‌است تا بتواند ارتباط بیشتری با مخاطب خود برقرار کند. مثل شعر 49 کتاب: تب کرده/ تو بارونها مونده/ با رکابی گرفته خوابیده/ مورچه رو می‌گم، همسایه قدیمیمون،/ دیوونه نصفه شبی رفته تو صف طباخی/ می‌گه صبحها وقت نداره،‌/ اداست بابا، می‌خواد بگه سرم شلوغه/ دروغ نمی‌گه، بیچاره/ تا بوغ سگ می‌دو واسه یه دونه برنج کپنی...

مضامین شعرهای اسدی در این کتاب گستره وسیعی از اشعار عاشقانه تا تجربیات شخصی و احساسی او را از جامعه و طبیعت و انسان دربر می‌گیرد.

کتاب "فردا به فواره می‌رویم" با شمارگان 1100 نسخه در 76 صفحه و به قیمت 1500 تومان منتشر شده‌است.