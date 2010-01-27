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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۲۸

قنبری:

بازیکنان برق ممنوع المصاحبه/ باشگاه هیچ طلبی به بازیکنان ندارد

بازیکنان برق ممنوع المصاحبه/ باشگاه هیچ طلبی به بازیکنان ندارد

کرمان - خبرگزاری مهر: در حالیکه سرمربی تیم والیبال برق کرمان از وجود برخی مشکلات مالی در این تیم خبر داده است سرپرست برق گفت: باشگاه هیچ گونه طالبی به بازیکنان تیم ندارد.

محمود قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تیم والیبال برق کرمان هیچ گونه مشکل مالی ندارد و تا این لحظه از فصل طبق مفاد قرارداد با بازیکنان حساب کرده ایم و هیچگونه طلبی به بازیکنان نداریم.

وی در جواب سوال خبرنگار مهر در خصوص علت ممنوع المصاحبه بودن بازیکنان برق کرمان گفت: نیاز به مصاحبه با بازیکنان نیست بروید با مدیرعامل، مربی و رئیس هیئت والیبال مصاحبه کنید اما بازیکنان نمی توانند مصاحبه کنند.

وی افزود: چون بازیکنان حدود اختیارات خود را رعایت نمی کنند و بیشتر باخت و یا ضعف تیم را به دیگران نسبت می دهند و در نهایت باشگاه را درگیر می کنند ما می گوییم مصاحبه نکنند در غیر اینصورت جریمه می شوند.

قنبری عنوان کرد: اینجا کسی دنبال مقصر نیست اما برخی بازیکنان در مصاحبه های مختلف تیم را زیر سئوال می برند و حرفهای خاص می زنند.

سرپرست برق کرمان گفت: ما خیلی حساسیتی روی این مسئله نداریم و هر خبرنگاری که درخواست دهد با بازیکنان مصاحبه کند و با باشگاه هماهنگ باشد ما دو نفر از بازیکنان را برای مصاحبه تعیین می کنیم.

وی اضافه کرد: بازیکنان بعد از بازی سخت تحت تاثیر جو مسایقه هستند و از همه ناراحتند و حرفهای خاصی می زنند که به ضرر تیم است به همین دلیل توصیه می کنیم با آنها مصاحبه نکنید.

قنبری گفت: به تشخیص کمیته فنی جریمه ها صورت می گیرد و حتی تا پنج میلیون تومان نیز سقف این جریمه ها خواهد بود.

کد مطلب 1025102

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