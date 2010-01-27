آمادگی ایران برای عقد قرارداد امنیتی درمنطقه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کویت، علاء الدین بروجردی امروز چهارشنبه در دیدار با مرزوق علی الغانم رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس کویت تصریح کرد: گسترش هر چه بیشتر روابط با همسایگان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران است و ما در مجلس حمایت جدی خود را از گسترش هر چه بیشتر روابط با کویت اعلام می کنیم.

وی گفت: بی اعتمادی به جمهوری اسلامی سیاست دشمنان است که به کشورهای منطقه القا می کنند.

بروجردی افزود: جمهوری اسلامی ایران خواستار داشتن بهترین روابط با کشورهای منطقه است و ما آمادگی خود را برای انعقاد موافقتنامه های امنیتی دو و چندجانبه با کشورهای منطقه اعلام می کنیم.

وی با تشریح سیاست های ایران درخصوص بحران های منطقه اعلام کرد: با حضور نیروهای بیگانه در منطقه مخالفیم زیرا معقتدیم امنیت منطقه را باید کشورهای منطقه تأمین کنند.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی کویت نیز با تقدیر از فعالیت های ایران، بر ضرورت ارتباطات بیشتر میان ایران و کشورهای منطقه تأکید کرد.

مرزوق علی الغانم گفت: مواضع شما در زمینه فعالیت های هسته ای و بحران های منطقه برای کشورهای منطقه، ضرورتی جدی است و موجب اطمینان بیشتر کشورهای منطقه خواهد شد.

