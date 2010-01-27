درآمد 7500 میلیارد تومانی از محل واگذاریها

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی برای سال 89 معادل 7500 میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شهام شرکتهای دولتی و در راستای اجرای ماده 29 قانون اصل 44 در نظر گرفته است.

این در حالی است که در بودجه سالجاری 5000 میلیارد تومان درآمد از محل فروش سهام شرکتهای دولتی پیش بینی شده است.

از درآمد 7500 تومانی پیش بینی شده از محل فروش سهام شرکتهای دولتی برای سال آینده، 2 هزار و 835 میلیارد تومان به منظور توانمندسازی بخش تعاون کشور اختصاص خواهد یافت، همچنین سهم سازمانهای توسعه ای از این درآمد 315 میلیارد تومان خواهد بود.

در لایحه بودجه سال آینده منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت رد دیون سازمان حمایتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ( جمعی - خرجی) 3 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.