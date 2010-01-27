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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۵۷

عباس ترابیان خبر داد:

مهدی مهدوی‌کیا نمی‌تواند برای استیل آذین بازی کند

مهدی مهدوی‌کیا نمی‌تواند برای استیل آذین بازی کند

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال گفت: براساس قوانین فیفا مهدوی کیا نمی تواند برای استیل آذین در لیگ برتر بازی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا در حالی روز سه شنبه به عنوان بازیکن جدید و البته قطعی با تیم فوتبال استیل آذین قرارداد بست که به گفته ترابیان نمی تواند برای این تیم در لیگ برتر بازی کند.

ترابیان که ظهر چهارشنبه در بخش گفتگوی ورزشی خبر ساعت 14 شبکه خبر حضور پیدا کرده بود ضمن بیان این مطلب افزود: البته هنوز نامه ای از سوی مسئولان باشگاه استیل آذین دریافت نکرده ایم اما طبق قوانین فیفا اگر مهدوی کیا در آبان ماه قراردادش را با تیم اینتراخت فسخ کرده باشد مشکلی برای همراهی استیل آذین ندارد اما اگر بعد از آبان ماه این اتفاق افتاده باشد نمی تواند برای تیم جدیدش بازی کند.

ترابیان ادامه داد: البته تصور می کنم فهرست بازیکنان استیل آذین نیز جایی برای بازیکن جدید نداشته باشد و اگر مسئولان این تیم تمایل دارند باید با مهدوی کیا به صورت قرضی قرارداد ببندند.

کد مطلب 1025109

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