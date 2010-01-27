واحدهای تولیدی بدهی کمی به سیستم بانکی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی ظهر چهارشنبه در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی در اراک افزود: بسیاری از معوقات امروز سیستم بانکی متعلق به افرادی است که با دریافت تسهیلات آن را در بخش های غیرتولیدی هزینه کرده و عموما در خرید و فروش زمین سرمایه گذاری کرده اند که رکود در این بخش سبب ناتوانی آنان در بازپرداخت اقساط آنان به بانک ها شده است.

وی اضافه کرد: پول مردم در بانکها امانت است و باید اعتبارات ملت در راستای تولید و اشتغالزایی سرمایه گذاری شود نه اینکه با رابطه بازی صاحبان وام ها، پولهای مردم را در موارد رفاهی و خدماتی بی اثر، مصرف کرد.

دری نجف آبادی افزود: مسئولان قضایی، اقتصادی، امنیتی نظارت خود را در این بخش تقویت کنند زیرا به لحاظ شرعی، اخلاقی و قانونی مسئول هستیم و این مهم، حق الناس است.

وی در ادامه با بیان اهمیت وجود ولایت فقیه گفت: ولایت فقیه و وجود ولی فقیه آگاه، اندیشمند و با درایت از نعمتهای الهی است که بر ملت ایران اسلامی اعطا شده است که همه باید قدردان آن باشیم و با عقلانیت و تفکر بهترین و بالاترین خدمات را از ولایت فقیه دریافت کنیم.

امام جمعه اراک عقلانیت و تفکر را ویژگی منحصر به فرد انسان در بین مخلوقات خدا دانست و گفت: انسان به واسطه عقل و معرفت، کاملترین موجود است و به این دلیل سعادت انسان نیز در گرو آن است.

وی گفت: انقلاب اسلامی، فرصت طلایی برای خدمات رسانی بهتر مدیران به فراهم کرده که با عقلانیت و تفکر خدایی می توان از این فرصت، بهترین استفاده را کرد.

دری نجف آبادی بر رعایت بیشتر ضوابط در نظام اداری و مدیریت جامعه تاکید کرد کرد و گفت: بسیاری از گناهان به ویژه رشوه، کلاهبرداری و سوء استفاده از موقعیت اجتماعی، آثار شوم تخریبی بسیاری بر جامعه دارد که باید با آن مقابله کرد.