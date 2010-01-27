تولید خبر در رسانه های استان فارس باید افزایش یابد/ گزارش های "مهر" موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حامد طالبی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در شیراز افزود: یکی از مباحث بسیار مهم در عرصه کار رسانه ای پرداختن به خبرهای تولیدی و پیگیری سوژه است که این موضوع می تواند در دستور کار رسانه های استان به صورت جدی قرار گیرد.

تقدیر از خبرگزاری مهر

رئیس اداره روابط عمومی استانداری فارس در این راستا با اشاره به خبرها و گزارشهای تولیدی دفتر خبرگزاری مهر در شیراز نیز بیان کرد: گزارشها و مطالبی که خبرگزاری مهر در شیراز طی این مدت تولید کرده مثال زدنی و موثر است و از آنها می توان به عنوان یک حرکت اثر گذار یاد کرد و در این راستا باید مکانیزمی نیز فراهم شود که با انتشار گزارشها و اخبار مسئولان و دستگاه های مربوطه نیز موضوعات گزارشها را در حوزه کاری خود دنبال کنند.

روابط عمومیها به وظایف ذاتی خود بپردازند

طالبی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت روابط عمومی ها در استان فارس بیان کرد: روابط عمومیها در ذات خود وظایف و مسئولیتهایی دارند که باید آنها را شناخته و در همان مسیر فعالیتهای خود را ساماندهی کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص باید روابط عمومی های استان فارس و شهر شیراز از حالت عملکرد جزیره ای خارج شده و با برنامه ریزی مناسب به انسجامی مطلوب برسند.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس خاطرنشان کرد: در این خصوص برنامه هایی در حال مطالعه و بررسی است تا روابط عمومیها بتوانند وظایف ذاتی خود را شناخته و در مسیری مناسب حرکت کنند.