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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۰۴

مجموعه نشستهای معرفت‌‌شناسی برگزار می‌شوند

مجموعه نشستهای تخصصی معرفت‌شناسی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از چهارشنبه 14 بهمن آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از این مجموعه روز چهارشنبه 14 بهمن از ساعت 13 تا 15 با حضور محسن میری و علی اکبر احمدی در سالن اجتماعات این پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نهادی پژوهشی است که به طور عمده وظیفه تحقیق در علوم انسانی و انجام مطالعات فرهنگی را بر عهده دارد.

در حال حاضر این پژوهشگاه دارای پژوهشکده‌های زبان و ادبیات فارسی، اندیشه سیاسی در اسلام، تاریخ، پژوهشکده زبان‌شناسی،علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگ‌ها، مطالعات تطبیقی اقتصاد، گروه بررسی مسائل زنان، گروه علم و دین، گروه فکرپروری برای کودکان و نوجوانان، گروه غرب‌شناسی، گروه فلسفه و کلام، مرکز تحقیقات امام علی (ع)، مرکز اسناد فرهنگی آسیا و شورای بررسی متون است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع است.
 

کد مطلب 1025118

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