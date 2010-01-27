به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از این مجموعه روز چهارشنبه 14 بهمن از ساعت 13 تا 15 با حضور محسن میری و علی اکبر احمدی در سالن اجتماعات این پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نهادی پژوهشی است که به طور عمده وظیفه تحقیق در علوم انسانی و انجام مطالعات فرهنگی را بر عهده دارد.

در حال حاضر این پژوهشگاه دارای پژوهشکده‌های زبان و ادبیات فارسی، اندیشه سیاسی در اسلام، تاریخ، پژوهشکده زبان‌شناسی،علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگ‌ها، مطالعات تطبیقی اقتصاد، گروه بررسی مسائل زنان، گروه علم و دین، گروه فکرپروری برای کودکان و نوجوانان، گروه غرب‌شناسی، گروه فلسفه و کلام، مرکز تحقیقات امام علی (ع)، مرکز اسناد فرهنگی آسیا و شورای بررسی متون است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع است.



