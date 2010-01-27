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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۰۴

پذیرش دانشجوی مرکز علمی کاربردی شهرداریها افزایش می یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز آموزش سازمان همیاری شهرداری مشهد گفت: شمار پذیرش دانشجویان مراکز علمی کاربردی شهرداریها در ترم آینده افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر فرهادیان ظهر چهارشنبه در حاشیه دوره آموزشی مدیران امور اداری، مالی و در آمد اتحادیه سازمانها پایانه های مسافربری شهرداریهای کشور در مشهد افزود: هم اکنون این مراکز با پوشش 17 رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی، پیش از یکهزار و 50 دانشجو را در این زمینه مورد تدریس قرار می دهند.

مدیر مرکز آموزش سازمان همیاری شهرداری مشهد اظهار داشت: با برنامه ریزیهای انجام شده این تعداد در ترم آینده به بالغ بر دو هزار دانشجو خواهد رسید.

فرهادیان تاکید کرد: تاسیس موسسه آموزش و تحقیقات شهرداریها در سال 84 نیز در همین راستا بوده است.

وی به نقش مهم دوره آموزشی مدیران اجرایی دستگاههای مختلف اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این دوره در ارتقای کمیت و کیفیت خدمات به مشتریان کارگشا است.

کد مطلب 1025122

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