پذیرش دانشجوی مرکز علمی کاربردی شهرداریها افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر فرهادیان ظهر چهارشنبه در حاشیه دوره آموزشی مدیران امور اداری، مالی و در آمد اتحادیه سازمانها پایانه های مسافربری شهرداریهای کشور در مشهد افزود: هم اکنون این مراکز با پوشش 17 رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی، پیش از یکهزار و 50 دانشجو را در این زمینه مورد تدریس قرار می دهند.

مدیر مرکز آموزش سازمان همیاری شهرداری مشهد اظهار داشت: با برنامه ریزیهای انجام شده این تعداد در ترم آینده به بالغ بر دو هزار دانشجو خواهد رسید.

فرهادیان تاکید کرد: تاسیس موسسه آموزش و تحقیقات شهرداریها در سال 84 نیز در همین راستا بوده است.

وی به نقش مهم دوره آموزشی مدیران اجرایی دستگاههای مختلف اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این دوره در ارتقای کمیت و کیفیت خدمات به مشتریان کارگشا است.

