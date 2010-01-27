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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۲۶

سردار وحیدی:

آمادگی دفاعی ایران بالاست/ رونمایی از چندین پروژه فضایی در دهه فجر

آمادگی دفاعی ایران بالاست/ رونمایی از چندین پروژه فضایی در دهه فجر

وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح با اعلام اینکه در ایام دهه فجر در حوزه فضایی از چند پروژه از جمله ماهواره های مصباح، طلوع و موتور ماهواره‌بر سیمرغ رونمایی می‌شود میزان آمادگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران را نیز مطلوب توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت :‌ درایام دهه فجر در حوزه فضایی از چند پروژه از جمله ماهواره های مصباح ، طلوع و موتور ماهواره ‌بر سیمرغ رونمایی می‌شود و در سایر زمینه‌ها نیز پروژه‌هایی برای رونمایی خواهیم داشت .

سردار وحیدی همچنین میزان آمادگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران را مطلوب و خوب توصیف کرد.

* نکته قابل توجه اینکه علیرغم تاکیدات رئیس جمهور محترم بر آزادی فعالیت رسانه ها در کشور، خبرگزاری مهر از مدتها پیش از پوشش اخبار حوزه دولت و رئیس جمهور محترم محروم شده ولی این خبرگزاری بدلیل اهمیت اطلاع رسانی صادقانه و پوشش موثر خبرها در چارچوب قوانین کشور اعلام می دارد که اخبار حوزه های مذکور از منابع دولتی بوده و این خبرگزاری پیشاپیش به جهت تاخیر ایجاد شده در عرصه اطلاع رسانی از تمامی مخاطبان خود پوزش می خواهد.

کد مطلب 1025123

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