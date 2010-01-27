آمادگی دفاعی ایران بالاست/ رونمایی از چندین پروژه فضایی در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت :‌ درایام دهه فجر در حوزه فضایی از چند پروژه از جمله ماهواره های مصباح ، طلوع و موتور ماهواره ‌بر سیمرغ رونمایی می‌شود و در سایر زمینه‌ها نیز پروژه‌هایی برای رونمایی خواهیم داشت .

سردار وحیدی همچنین میزان آمادگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران را مطلوب و خوب توصیف کرد.

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