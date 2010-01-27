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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۵۹

13عضو کانون پرورش فکری کرمانشاه به جشنواره های بین المللی راه یافتند

13عضو کانون پرورش فکری کرمانشاه به جشنواره های بین المللی راه یافتند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه گفت: پیرو فراخوان سه مسابقه بین المللی نقاشی از کشورهای ژاپن، اسلوونی و بلاروس 13 عضو کانون پرورش فکری استان موفق شدند جواز ورود به این جشنواره ها را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رضا موزونی بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ستایش بیدمشکی از مرکز شماره دو، کیمیا خادمی از سنقر و شادی محمدی از مرکز مجتمع شماره یک موفق شدند به پنجمین مسابقه بین المللی نقاشی بلاروس راه یابند.

 

وی آرشام مجیدی از مرکز شماره چهار ، منا نجفی و کیمیا راکی از کرند غرب، روژین محمد بیگی از مرکز گیلانغرب، ستایش بیدمشکی از مرکزشماره دو و فائزه بزرگواری از مرکز هشت را اعضای راه یافته به پانزدهمین مسابقه بین المللی اسلوونی نام برد.

 

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: نگین آقایی و عرشیا حجته الاسلامی از کرمانشاه ، بهاره فرضی از کرند غرب و فاطمه داوری از سنقر نیز به مسابقه بین المللی نقاشی ژاپن معرفی شدند.

کد مطلب 1025124

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