13عضو کانون پرورش فکری کرمانشاه به جشنواره های بین المللی راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رضا موزونی بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ستایش بیدمشکی از مرکز شماره دو، کیمیا خادمی از سنقر و شادی محمدی از مرکز مجتمع شماره یک موفق شدند به پنجمین مسابقه بین المللی نقاشی بلاروس راه یابند.

وی آرشام مجیدی از مرکز شماره چهار ، منا نجفی و کیمیا راکی از کرند غرب، روژین محمد بیگی از مرکز گیلانغرب، ستایش بیدمشکی از مرکزشماره دو و فائزه بزرگواری از مرکز هشت را اعضای راه یافته به پانزدهمین مسابقه بین المللی اسلوونی نام برد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: نگین آقایی و عرشیا حجته الاسلامی از کرمانشاه ، بهاره فرضی از کرند غرب و فاطمه داوری از سنقر نیز به مسابقه بین المللی نقاشی ژاپن معرفی شدند.