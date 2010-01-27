1300مبلغ دینی به سراسر مازندران اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حجت الاسلام ناصر شکریان بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از مناسبتهای مذهبی مهم سال، دهه آخر صفر است که به همین مناسبت اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران، مانند سالهای قبل تعدادی روحانی مبلغ را جهت تبلیغ، ارشاد و امور فرهنگی به مناطق مختلف شهری و روستایی اعزام خواهد کرد.

وی تعداد روحانیون اعزامی به مساجد و مناق مختلف را در سال جاری را بیش از 800 نفر اعلام کرد.



شکریان افزود: از این تعداد 46 مبلغ و 26 مبلغه اعزامی از قم و نیز تعداد 569 مبلغ و 177 مبلغه از روحانیون مقیم استان هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازنداران گفت: به مناسبت تقارون ماه صفر امسال با دهه مبارک فجر، حدود 500 روحانی نیز به مدارس و آموزشگاهها و ادارات این استان اعزام خواهند شد.