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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۰۲

در دهه فحر؛

1300مبلغ دینی به سراسر مازندران اعزام می شوند

1300مبلغ دینی به سراسر مازندران اعزام می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیفات اسلامی مازندران از اعزام 1300مبلغ دینی به سراسر مازندران در دهه آخر ماه صفر مقارن با دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حجت الاسلام ناصر شکریان بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از مناسبتهای مذهبی مهم سال، دهه آخر صفر است که به همین مناسبت اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران، مانند سالهای قبل تعدادی روحانی مبلغ را جهت تبلیغ، ارشاد و امور فرهنگی به مناطق مختلف شهری و روستایی اعزام خواهد کرد.

وی تعداد روحانیون اعزامی به مساجد و مناق مختلف را در سال جاری را بیش از 800 نفر اعلام کرد.
 
شکریان افزود: از این تعداد 46 مبلغ و 26 مبلغه اعزامی از قم و نیز تعداد 569 مبلغ و 177 مبلغه از روحانیون مقیم استان هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازنداران گفت: به مناسبت تقارون ماه صفر امسال با دهه مبارک فجر، حدود 500 روحانی نیز به مدارس و آموزشگاهها و ادارات این استان اعزام خواهند شد.

 

کد مطلب 1025129

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