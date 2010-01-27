به گزارش خبرگزاری مهر، در بازار فیلم بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 62 عنوان از محصولات موسسه رسانه‌های تصویری که برخی از آنها طی سال‌های اخیر وارد شبکه نمایش خانگی کشور شده و برخی دیگر قرار است به زودی به شبکه ویدئویی راه یا بد،عرضه می‌شود.

فیلم‌های آواز گنجشک‌ها، پستچی سه بار در نمی زند، کلبه، حرکت اول، اختاپوس، سوپراستار، کنعان، چند روز بعد، حس پنهان، حکم، حقیقت گمشده، سه زن، زن بدلی، مربای شیرین، میم مثل مادر، مزرعه پدری، مینای شهر خاموش، طبل بزرگ زیر پای چپ، کات، صحنه جرم ورود ممنوع، کتاب قرمز،یکی از میان همه، آرامش در میان مردگان،قاعده بازی،هوو،گل یا پوچ،ستاره می‌شود،اقلیما، خواب زمستانی، پاپیتال، ایستگاه بهشت، می زاک، به هدف شلیک کن، صداها،آدم، صندلی خالی، چراغی در مه،تاوان، خواب تلخ، طرقه ،عاشق مترسک، انتقام،اورامان، ستایش، بوی پول،خان خانم، مزد عشق،جاده جنایت،قاتل پنجم،رستم و سهراب،خواب فروش،افسون،مستند جمشید مشایخی،تعطیلات پردردسر،چشم به راه،خاطرات الاغ مهربان،در به درها،سوار خسته می تازد،ساعت سوخته،سایه جنایت،یک فنجان چای در شهر و... در بازار فیلم بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر عرضه می‌شود.