روزنامه" فرهنگ آشتی" رفع توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه‌ای که امروز 7 بهمن از سوی قوه‌قضائیه به روزنامه فرهنگ آشتی ابلاغ شد آمده‌است: به پیوست دستور موقت شماره 89000888 مبنی بر توقف و تعلیق تصمیم مورخ 28/10/1388 آن هیئت مبنی بر لغو پروانه روزنامه فرهنگ آشتی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد بدیهی است انتشار روزنامه فرهنگ آشتی بلا مانع می‌باشد.

رو نوشتی از این نامه نیز که از سوی مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه حقوقی تهران صادر شده‌است به معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اقدام لازم ارسال شده‌است.

نامه فوق در ادامه نامه‌ مورخه 30 دی ماه دادگستری جمهوری اسلامی ایران به امضاء منصوری بازپرس شعبه نهم دادسرای کارکنان دولت مبنی بر اجازه انتشار این روزنامه صادر شده‌است.



در این نامه آمده‌است: احتراماً با عنایت به تصمیم مورخ 13/7/88 آن هیئت موضوع تخلف روزنامه فرهنگ آشتی از بند د ماده 7 و تبصره 3 ماده 8 قانون مطبوعات و ارسال آن برابر تبصره ذیل ماده 12 آن قانون به مرجع قضائی پس از توقیف منجر به صدور قرار منع تعقیب به شماره 8809972132900287 مورخ 16/9/88 به علت عدم کفایت دلیل و به استناد بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گردیده و پس از اعتراض آن هیئت با رد اعتراض قرار، قرار صادره عیناً در دادگاه تائید گردید لذا مستند به ماده 44 قانون فوق‌الاشاره توقیف نشریه به استناد صورتجلسه مورخ 13/7 /88 آن هیئت بی‌درنگ رفع و انتشار آن مجدد آن بال مانع می‌باشد.

