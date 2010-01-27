به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عبدالله عبداللهی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای طرح اقتصادی خانوار استان اظهار داشت: هنوز ماهیت اصلی خوشه‌های طرح تحول اقتصادی به طور رسمی اعلام نشده است.

وی ادامه داد: هنوز ماهیت اصلی این خوشه‌ها مشخص نیست و معلوم نیست که کدام قشر از اجتماع در کدام خوشه قرار خواهد گرفت، اما آن‌ چه در این چند روز از عموم شنیده می‌شود این است که کارمندان دولت در خوشه سوم قرار دارند در حالی که هنوز ماهیت اصلی خوشه‌ها به طور رسمی اعلام نشده است.

عبداللهی اضافه کرد: مردم مراقب سوء استفاده‌های برخی افراد سودجو در طرح تحول اقتصادی باشند.

مدیرکل مرکز اطلاعات و آمار استان آذربایجان شرقی، از مردم خواست تا مراقب برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب در مراحل اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها باشند تا از هرگونه مکر و فریب در امان باشند.

وی ادامه داد: در این مرحله از اجرای طرح تحول اقتصادی هیچ کاری انجام نمی‌یابد، مگر اینکه افراد اطلاعات خود را که قبلا در فرم‌های جداگانه‌ای پر کرده‌اند اصلاح یا تغییراتی در ان انجام دهند.

مدیر کل مرکز اطلاعات و آمار استان آذربایجان شرقی افزود: همچنین در این مرحله مردم تنها با وارد کردن کد رهگیری می‌تواند وارد اطلاعات خانواری خود شده و صحت و سقم اطلاعات آن را تایید کنند.

وی تصریح کرد: آنهایی هم که کد رهگیری را گم کرده‌اند از طریق ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سامانه پیام کوتاه می‌توانند خوشه مورد نظر خود را مشخص کنند.

مدیر کل مرکز اطلاعات و آمار استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه مردم تا 22 بهمن ماه فرصت دارند اطلاعات خود را اصلاح کنند، گفت: در این چند روز 13 درصد مردم با مراجعه به سایت مرکز آمار ایران در خصوص نحوه اجرای این طرح سئوال کرده‌اند و 10 درصد در مورد خوشه‌ها سئوال داشته و 10 درصد مراجعان اطلاعات خود را اصلاح کرده‌اند و نیز 11 درصد مراجعان اعلام داشته‌اند که کد رهگیری خود را گم کرده‌اند.