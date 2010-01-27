ارائه لایحه بودجه معاونت علمی به مجلس/ بودجه معاونت علمی ثابت ماند

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه همایش زنان دانشمند کشورهای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به بودجه های پژوهشی این معاونت در سال آینده افزود: طبق ابلاغ دولت به دستگاهها، بودجه های تعیین شده نباید خیلی بیشتر از سال قبل باشد از این رو بودجه معاونت علمی در حدود سال قبل خواهد بود.

وی با بیان اینکه بر این اساس، لایحه بودجه معاونت تدوین و تقدیم مجلس شده است، اظهار داشت: بودجه سال قبل دو هزار و 112 میلیارد ریال در نظر گرفته شد.

سلطانخواه در خصوص میزان بودجه های این معاونت برای تجاری سازی دستاوردهای فناوری گفت: در معاونت ستادهایی تشکیل شده است که هرکدام از این ستادها بودجه های خاصی را برای تجاری سازی پروژه ها در نظر گرفته اند.

وی در عین حال تاکید کرد: مهمترین اقدامی که باید در حوزه تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی در نظر گرفته شود کم کردن فاصله صاحبان ایده و سرمایه گذاران و مشتریان فناوری است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به برگزاری دومین نمایشگاه فناوری و نوآوری از 21 تا 23 بهمن ماه اظهار داشت: این نمایشگاه با رویکرد تجاری سازی طرحهای پژوهشی در دو بخش فناوری و نواوری برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در بخش نوآوری از دو دسته مخترعان و نوآورن دعوت شد خاطرنشان کرد: یک دسته مخترعانی هستند که اختراعات آنها قبلا داوری و تایید شده است و مورد حمایت بنیاد قرار گرفته است. دسته دیگر مخترعانی هستند که هنوز فرضت حضور در مراحل داوری و تایید بنیاد قرار نگرفته اند.

سلطانخواه اضافه کرد: در طی روزهای برگزاری نمایشگاه، نوآوران و مخترعان طرحهای خود را ارائه می دهند و این طرحها توسط تیمهای داوری حاضر در نمایشگاه در حضور صاحبان ایده مورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورت تایید مورد حمایت بنیاد قرار می گیرند. این دسته از نوآوران می توانند با مراجعه به سایت معاونت نسبت به ثبت نام کنند و حضور در نمایشگاه اقدام کنند.

وی به بخش فناوری این نمایشگاه اشاره کرد و توضیح داد: در این بخش از شرکتهای دانش بنیانی که با حمایت بنیاد ملی نخبگان ایده های خود را اجرایی کردند و همچنین نمایندگان دستگاهها و شرکتهای خصوصی و شرکتهای خدماتی و پشتیبانی دعوت شد.

معاون علمی ریاست جمهوری مجموع طرحهای داوری شده و نشده در کشور را هزار طرح عنوان کرد و افزود: پیش بینی می کنیم که ظرفیت و توان داوری و ارزیابی 600 اختراع را در نمایشگاه داشته باشیم.