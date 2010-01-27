16 درصد بافتهای فرسوده کشور احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، احمد صادقی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون 65 هزار هکتار بافت فرسوده در سطح کشور وجود دارد، گفت: در این میزان بافت فرسوده جمعیتی بالغ بر هشت میلیون و 500 هزار نفر زندگی می کنند.

وی اضافه کرد: تا پایان برنامه چهارم توسعه که امسال آخرین سال آن است هفت درصد از بافتهای فرسوده کشور احیا شده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری به عدم تحقق احیا شدن 93 درصد باقیمانده تا پایان برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا یکسری اقدامات کارشناسی انجام و تصمیم گرفته شده تا پایان این برنامه 16 درصد بافت فرسوده اصلاح شود.

صادقی با اشاره به اینکه تا پایان برنامه چهارم توسعه بالغ بر 128 میلیارد تومان فقط سرمایه گذاری دولت در این راستا هزینه شده است، افزود: این میزان در اولین سال برنامه پنجم به دو هزار و 125 میلیارد تومان خواهد رسید.

این مسئول با بیان اینکه طبق برنامه ریزی طی سال جاری و سال آینده سهمیه بندی مناسبی در خصوص واحدهای بافت فرسوده در کشور صورت گرفته است، تصریح کرد: امسال تنها برای نوسازی 30 هزار واحد در بافت فرسوده چهار هزار و 500 میلیارد ریال هزینه شده است که این میزان طی یکسال به دو و سه برابر افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ادامه داد: در این راستا به ازای هر واحد مسکونی وام 15 میلیونی تومانی در نظر گرفته شده است.

صادقی با اشاره به اینکه استانهای تهران، کرمانشاه و مرکزی از پروانه ساخت رایگان برخوردار می شوند، افزود: در سایر استانهای کشور تخفیفات به صورت 50 درصدی است.

معاون وزیر مسکن در پایان از افتتاح 50 پروژه در دهه فجر امسال در کشور خبر داد و گفت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر هزار و 577 میلیارد تومان اجرا شده است.