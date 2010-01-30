29 کیلینیک گیاهپزشکی در استان تهران فعالیت می کند

حسین محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا کنون 29 کلنیک گیاهپزشکی با بکار گیری حدود 90 کارشناس کشاورزی و گیاهپزشک در سطح استان تهران تاسیس شده تا کشاورزان را در زمینه تولید محصول ارگانیک و جایگزینی روش های مبارزه طبیعی و بیولوژیک در خصوص دفع آفات باغی و کشاورزی راهنمایی کند.

وی اضافه کرد: این امر هنوز به صورت کامل در بین بهره برداران استان تهران نهادینه نشده و اغلب کشاورزان با استفاده از روش سنتی و استفاده از سموم کشاورزی به تولید و پرورش محصول اشتغال دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: برای افزایش امنیت غذایی، ارتقاء سلامت و توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیاز به فعال شدن بیشتر کشاورزان در حوزه کشت ارگانیک داریم و این مهم جز به همت و آگاهسازی کشاورزان و همکاری هر چه بیشتر با کلنیک های گیاهپزشکی و کارشناسان بخش ترویج جهاد کشاورزی مقدور نیست.

محسنی تصریح کرد: محصول ارگانیک به تولید کشاورزی گفته می شود که برای دفع آفات آن از روشهای بیولوژیک و طبیعی و بدون استفاده از هر گونه سموم کشاورزی تولید شده باشد.

این مسئول در ادامه آب را یکی از ارکان کشاورزی پایدار در کشور معرفی کرد و گفت: جلوگیری از هدر رفت آب و استفاده از روشهای آبیاری مدرن و بهینه از عوامل حفظ منابع آبی به شمار می روند.

وی با بیان اینکه امسال 22 میلیارد ریال تسهیلات به منظور بهسازی و پوشش انهار به کشاورزان استان تهران اختصاص یافته است، ابراز امیدواری کرد که با این میزان تسهیلات بخش زیادی از انهار کشاورزی بهسازی شده و از هدر رفت آب کشاورزی جلوگیری شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی طرح لوله گذاری باغات باهدف مصرف بهینه آب و جلوگیری از تبخیر آب را از دیگر طرح های دردست اقدام این سازمان برشمرد.