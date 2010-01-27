ارائه لایحه شش هزار میلیارد ریالی شهرداری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شهردار تبریز ظهر چهارشنبه با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر تبریز، رویکرد اصلی شهرداری در تدوین این لایحه پیشنهادی را کاهش هزینه های جاری در سال آینده، کاهش اتکای درآمدی به تراکم فروشی، تکیه بر نگاه منطقی و واقعی به روش های بودجه بندی، توجه به موضوع سرمایه گذاری، بر محور برنامه تبریز 90 تدوین دانست.

علیرضا نوین افزود: در تدوین این لایحه سیاست های 24 گانه ابلاغی شورای شهر، ضوابط ابلاغی بودجه سال 89، پیش بینی تحولات احتمالی سال آینده و محدودیت های مالی و درآمدی در سال آتی لحاظ شده است.

نوین در بخش دیگری از سخنان خود همچنین گفت: بودجه پیشنهادی برای سال 89، نه انقباضی و نه انبساطی است و در قالب آن ظرفیت سازی برای تلاش بیشتر مجموعه مورد توجه جدی قرار گرفته است.

وی مجموع بودجه پیش بینی شده را ذکر و تصریح کرد: چهار هزار و 241 میلیارد ریال بودجه مناطق و مرکز و هزار و 759 میلیارد ریال نیز بودجه شرکت ها و سازمان های تابعه است.

نوین ادامه داد: از مجموع بودجه شهرداری تبریز برای سال 89 بالغ بر چهار هزار و 170 میلیارد ریال معادل 68 درصد بودجه عمرانی و هزار و 830 میلیارد ریال معادل 32 درصد نیز بودجه جاری است.

وی پروژه های بزرگ و کوچک بخش عمرانی، خدماتی، حمل و نقل، فرهنگی و خدمات اداری شهرداری را 453 مورد پیش بینی کرد و گفت: این تعداد پروژه عمرانی در راستای برنامه های تدوینی برنامه جامع توسعه تبریز موسوم به تبریز 90 در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار تبریز با اشاره به ویژگی های لایحه بودجه سال 89 شهرداری تبریز گفت: 60 میلیارد ریال اعتبار برای موضوع هدفمند کردن یارانه ها در سال 89 از دیگر ویژگی های لایحه بودجه پیشنهاد شده است.

وی همچنین افزود: توجه جدی به اجرای طرح تفصیلی مناطق شهری، توسعه کمی و کیفی فضای سبز، افزایش 31 درصدی بودجه فرهنگی، افزایش سرانه رفاه پرسنل شهرداری، اجرای طرح های مناسب سازی محیط برای معلولین، عملیاتی کردن طرح جامع تبریز، انتشار یک هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید در سال آینده، مطالعه و بررسی بهسازی بافت های فرسوده و... را از دیگر ویژگی ها و اهداف پیش بینی شده در لایحه بودجه شهرداری برای سال آینده برشمرد.