بهره برداری از 392 طرح جهاد کشاورزی کردستان در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم حسن نژاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی اظهار داشت: 392طرح سازمان جهاد کاورزی استان کردستان در ایام دهه مبارک فجر و به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این استان به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه با اشاره به ارزش ریالی این طرحها عنوان کرد: ارزش ریالی این طرح ها 168 میلیارد و 178میلیون ریال است که اعتبارات آنها از محل مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت، اعتبارات ملی و استانی سازمان جهاد کشاورزی استان و با مشارکت بخش خصوصی تامین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بیان داشت: این طرحها شامل 323 طرح در زمینه آب، خاک و امور فنی و مهندسی، پنج طرح در بخش بهبود تولیدات گیاهی، 32 طرح منابع طبیعی و آبخیزداری، پنج طرح دامپزشکی، 22 طرح بهبود تولیدات دامی، دو طرح صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون و سه طرح تعاون روستایی است.

حسن نژاد در ادامه به میزان اشتغال ایجاد شده در راستای اجرای این طرحها اشاره و عنوان کرد: با بهره برداری از این طرحها یک هزار و 95 نفر از متقاضیان کار استان کردستان به میمنت آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی شاغل می شوند.

وی افزود: بیش از 47 هزار نفر از جمعیت روستایی استان کردستان در قالب 9 هزار و 553 خانوار از مزایای اجرای این طرحها بهره مند می شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی بخش زیادی از این طرحها در مناطق روستایی واقع شده و امیدواریم که این مهم در راستای توسعه روستاهای استان کردستان و همچنین ماندگار کردن مردم در روستاها موثر باشد.