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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۴۶

بهره برداری از 392 طرح جهاد کشاورزی کردستان در دهه فجر

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از افتتاح 392 طرح این سازمان در ایام دهه مبارک فجر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم حسن نژاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی اظهار داشت: 392طرح سازمان جهاد کاورزی استان کردستان در ایام دهه مبارک فجر و به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این استان به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه با اشاره به ارزش ریالی این طرحها عنوان کرد: ارزش ریالی این طرح ها 168 میلیارد و 178میلیون ریال است که اعتبارات آنها از محل مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت، اعتبارات ملی و استانی سازمان جهاد کشاورزی استان و با مشارکت بخش خصوصی تامین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بیان داشت: این طرحها شامل 323 طرح در زمینه آب، خاک و امور فنی و مهندسی، پنج طرح در بخش بهبود تولیدات گیاهی، 32 طرح منابع طبیعی و آبخیزداری، پنج طرح دامپزشکی، 22 طرح بهبود تولیدات دامی، دو طرح صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون و سه طرح تعاون روستایی است.

حسن نژاد در ادامه به میزان اشتغال ایجاد شده در راستای اجرای این طرحها اشاره و عنوان کرد: با بهره برداری از این طرحها یک هزار و 95 نفر از متقاضیان کار استان کردستان به میمنت آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی شاغل می شوند.

وی افزود: بیش از 47 هزار نفر از جمعیت روستایی استان کردستان در قالب 9 هزار و 553 خانوار از مزایای اجرای این طرحها بهره مند می شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی بخش زیادی از این طرحها در مناطق روستایی واقع شده و امیدواریم که این مهم در راستای توسعه روستاهای استان کردستان و همچنین ماندگار کردن مردم در روستاها موثر باشد.

کد مطلب 1025143

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