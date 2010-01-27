به گزارش خبرنگار مهر در مهدی شهر، احمد طاهری بعد از ظهر چهارشنبه در اولین کارگاه علمی آموزشی تنش های محیطی و راه های مقابله با آن در استان سمنان در مهدی شهر گفت: 70 درصد از بلایای طبیعی رخ داده در جهان دارای سوابقی در استان سمنان نیز است.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری سمنان افزود: نگرش این اداره کل بر استفاده از مباحث علمی روز در مقابله با این حوادث است .

به گفته وی، 90 درصد بلایای طبیعی رخ داده در استان سمنان دارای منشاء جوی است.

طاهری با بیان اینکه استان سمنان ششمین استان کشور از نظر وسعت و دارای اقلیم های متفاوتی است، گفت: آشنایی با این اقلیم ها، مسائل مربوط به خشکسالی، سرمازدگی و تاثیر این اقلیمهای متفاوت در بخش کشاورزی از اهداف برگزاری این کارگاه بوده است.

مدیریت ریسک بلایای جوی و اقلیمی، واکنش گیاهان به تنشهای محیطی "خشکی، شوری، سرما و گرما" زراعی کردن گیاهان جدید به منظور کاهش اثر تنش های محیطی، اثر تنش های محیطی بر روابط آب، خاک و گیاه و برآورد نیاز آبی گیاه و کشاورزی پایدار و تنش های محیطی از محورهای این کارگاه بود.

این کارگاه با همکاری استانداری سمنان، دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری سمنان، دانشگاه پیام نورمهدی شهر و اداره کل هواشناسی استان سمنان برگزار شده است.