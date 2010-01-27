به گزارش خبرنگار مهر در مهدی شهر، احمد طاهری بعد از ظهر چهارشنبه در اولین کارگاه علمی آموزشی تنش های محیطی و راه های مقابله با آن در استان سمنان در مهدی شهر گفت: 70 درصد از بلایای طبیعی رخ داده در جهان دارای سوابقی در استان سمنان نیز است.
مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری سمنان افزود: نگرش این اداره کل بر استفاده از مباحث علمی روز در مقابله با این حوادث است.
به گفته وی، 90 درصد بلایای طبیعی رخ داده در استان سمنان دارای منشاء جوی است.
طاهری با بیان اینکه استان سمنان ششمین استان کشور از نظر وسعت و دارای اقلیم های متفاوتی است، گفت: آشنایی با این اقلیم ها، مسائل مربوط به خشکسالی، سرمازدگی و تاثیر این اقلیمهای متفاوت در بخش کشاورزی از اهداف برگزاری این کارگاه بوده است.
مدیریت ریسک بلایای جوی و اقلیمی، واکنش گیاهان به تنشهای محیطی "خشکی، شوری، سرما و گرما" زراعی کردن گیاهان جدید به منظور کاهش اثر تنش های محیطی، اثر تنش های محیطی بر روابط آب، خاک و گیاه و برآورد نیاز آبی گیاه و کشاورزی پایدار و تنش های محیطی از محورهای این کارگاه بود.
این کارگاه با همکاری استانداری سمنان، دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری سمنان، دانشگاه پیام نورمهدی شهر و اداره کل هواشناسی استان سمنان برگزار شده است.
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