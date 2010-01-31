امامزاده جعفر ارنگه در جاده چالوس به طور کامل تخریب شده است

سیدمرتضی نوابی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این امامزاده در منطقه ارنگه قرار دارد و لازم است شرایط بازسازی آن در اسرع وقت فراهم شود.

وی ادامه داد: یکی از دلایل عدم بازسازی این امامزاده تا کنون، کمبود منابعی مالی برای انجام این امر است و به دنبال این امر نتوانسته ایم فعالیتهای بازسازی را در زمان مورد نیاز انجام دهیم.

این مسئول بیان کرد: منابع مالی و درآمدهای هر امامزاده به خود اختصاص دارد و نمی توانیم از درآمد یک بقعه برای بازسازی بقاع دیگر استفاده کنیم.

نوابی اظهار داشت: برخی از امامزاده های کرج از نظر میزان درآمد در وضعیت نسبتا خوبی هستند و بازسازی و ترمیم آنها راحت تر صورت می گیرد اما در خصوص برخی دیگر از امامزاده ها به دلیل ناچیز بودن میزان درآمد، شرایط بازسازی فراهم نیست.

وی خاطرنشان کرد: هیچ بودجه دولتی در اختیار اوقاف نیست که این امر، مانع از تحقق همه برنامه ها می شود.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر امامزاده احمد و محمود در محمدشهر کرج نیز نزدیک به تخریب هستند و تها خشتی از آنها باقی مانده است.

وی اضافه کرد: لازم است مشکل کافی نبودن درآمد برای بازسازی بقاع تخریب شده در اسرع وقت حل شود و میراث فرهنگی در این زمینه کمکهای خود را همچنان ادامه دهد.

نوابی افزود: همکاری میراث فرهنگی کرج از نظر فرستادن کارشناسان مطلوب است و امیدواریم این همکاری از نظر مالی نیز افزایش یابد.