۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۴۴

قنبری به مهر خبر داد:

فراکسیون اقلیت مجلس با مهدوی کنی، ناطق‌نوری وهاشمی دیدارمی‌کند

سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی از برنامه این فراکسیون برای دیدار با چهره های شاخص اصولگرا و اصلاح طلب خبر داد.

داریوش قنبری درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به وضعیت سیاسی فعلی کشور تاکید کرد: در جلسه اخیر شورای مرکزی فراکسیون اقلیت تصمیم گرفتیم پیرامون وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری و به خصوص وضعیت سیاسی کشور و مسائل روز با شخصیت های سیاسی دیدار کنیم.

نماینده ایلام درخانه ملت اضافه کرد: در دور نخست بنا داریم با آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبرناطق نوری و مهدوی کنی دیدار و گفتگو داشته باشیم.

فراکسیون اقلیت مجلس در پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز سلسله دیدار هایی با چهره ها و شخصیت های سیاسی داشت.

 

