سازمان ثبت نقش بسزایی در نظم اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد تویسرکانی در جلسه شورای سیاستگذاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی کشور، نقش و تاثیر بسزایی در نظم اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می کند.

معاون قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه مدیران به امکانات و حساسیتها در مقابله با مشکلات و همچنین پیشرفت در جهت تسریع و تسهیل امور مردم افزود: تاکنون در این سازمان زحمات زیادی کشیده شده اما همچنان به نقطه مطلوبی که مردم انتظار دارند نرسیده ایم.

وی با اشاره به توجه مدیران این سازمان به خروجی فرآیندها و عملکردها اظهار داشت: خروجی اصلی سازمان ثبت ایجاد اعتماد و رضایت مردم از این دستگاه حاکمیتی و حساس است و با توجه به اینکه این سازمان یکی از پر مراجعه ترین دستگاه های کشور است، ارائه خدمات صحیح به مردم ضامن تحقق و جلب اعتماد آنان به این سازمان است.

رئیس سازمان ثبت اظهار داشت: در برخی بخشهای این سازمان باید مهندسی جدیدی از فرآیندها در وظایف و ماموریت ها داشته باشیم که بخشی از این بازمهندسی در جهت استفاده از نوآوری هایی باشد که جامعه نیازمند آن است و بخشی دیگر با استفاده از مطالعات تطبیقی میسر خواهد بود.

تویسرکانی ادامه داد: چهره این سازمان باید به گونه ای باشد که تلاش مضاعف مدیران این مجموعه را نمایان کند.

در این جلسه سیدعلیرضا میرشریفی، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور به عنوان معاون جدید امور اسناد سازمان ثبت و اسناد کشور معرفی و از خدمات حجت الاسلام و المسلمین موسی احمدی معاون پیشین امور اسناد قدردانی شد.