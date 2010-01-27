1500 نفر از حوثیها را دستگیر کرده ایم/ اعلام تلویحی پایان جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العربیه، "خالد بن سلطان" که هم اکنون در منطقه "جازان" عربستان در نزدیکی مرز یمن حضور دارد، در سخنانی با ادعای پیروزی در جنگ با دشمنان ریاض، تاکید کرد: 1500 نفر از حوثی ها را دستگیر کرده ایم و آنان به مسئله تجاوز خود به خاک عربستان اعتراف کرده اند.

وی ادعا کرد: تسلیحاتی که از حوثی ها به دست آمده است این شائبه را مطرح می کند که این تجهیزات چگونه تامین شده است.

معاون وزیر دفاع عربستان در ادامه افزود: ریاض به جز دولت یمن، هیچ طرف دیگری را در این کشور به رسمیت نمی شناسد و با آن مذاکره نمی کند.

این در حالی است که سخنگوی وزارت دفاع عربستان روز گذشته از بررسی پیشنهاد آتش بس حوثی ها خبر داده بود.

جنگ دولت یمن علیه حوثی ها در اواسط سال 2009 آغاز شد. در ماههای بعد با دخالت عربستان این جنگ بعد منطقه ای به خود گرفت، امری که توافق در زمینه حل بحران را در ابهام فرو برده بود.

به نظر می رسد تلفات بالای ارتش عربستان در درگیری با حوثی های یمنی در نهایت منجر به موضع گیری اخیر توسط عربستان شده است که در آن با اعلام نمایشی پیروزی بر حوثی ها، پای خود را از میدان پرهزینه دخالت در امور داخلی یمن بیرون کشید.