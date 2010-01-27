سامانه بارش زا در مناطق شرقی کشور فعال شد

سازمان هواشناسی کشور در حالی که تهران و مناطق غربی و مرکزی ایران روزهای سردی را بعد از بارش باران و برف تجربه می کنند از فعالیت سامانه بارش زا در مناطق شرقی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیت سامانه بارش زا امروز در مناطق شمالشرق، شرق، جنوب شرق، سواحل شمالی، دامنه های البرز شرقی و برخی نقاط شمال غرب بوده بطوریکه در این نواحی بارش خواهیم داشت.



انتظار می رود به تدریج از میزان ابرناکی در شمال غرب و سپس در طول شب از سواحل غرب کاسته شود. سامانه یاد شده ظهر فردا از مرزهای شرقی خارج می شود.



در بسیاری از نقاط کشور از فردا افزایش نسبی دما رخ خواهد داد. در روز جمعه نیز به سبب عبور امواج کم دامنه در برخی نقاط استانهای غربی بارش پراکنده پیش بینی می شود.