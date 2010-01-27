به گزارش خبرگزاری مهر، شوشتری در این مراسم گفت: این کتاب، اثری ارزشمند حاوی نکات دقیق و تاثیرگذاری در حوزه اصلاح الگوی مصرف است.

وی با بیان این که نگاه درست یک انسان اندیشمند راه را برای رفتن به جلو هموار می‌سازد افزود: نویسندگانی مانند دکتر اسماعیلی باید باعنایت به مسائل مربوط به جوانان و مشکلات این قشر از جامعه کتابهایی را بنویسند و در اختیار آنان قرار دهند. موسسه نشر شهر نیز باید در این امر کمک کند و حتی جلسات بحث پرسش و پاسخ را برای جوانان برگزار کند.

شوشتری با بیان اینکه نگاه درست، عاقلانه و به دور از افراط و تفریط به مسائل این روزها بسیار طالب دارد و این کتاب یکی از کتابهایی است که مورد استقبال همه قرار گرفته تصریح کرد: فقدان این نوع نگاه خلاصه شده، دقیق و گویا در جامعه احساس می‌شود که باید آن را مرتفع کرد.

در ادامه این نشست محسن اسماعیلی نویسنده این کتاب به بیان سرفصلها و موضوعات کتاب خود پرداخت.

مراسم رو‌نمایی از کتاب "بایسته‌های اقتصادی از دیدگاه فقهی و حقوقی" از سوی موسسه نشر شهر و با همکاری فرهنگسرای خانواده با حضور دکتر امیرمسعود شهرام نیا رئیس موسسه نشر شهر، دکتر کیهان محمد‌خانی رییس جدید فرهنگسرای خانواده، نرگس معدنی پور رئیس سابق این فرهنگسرا و مشاور شهردار در امور بانوان برگزار شد.

