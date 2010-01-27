  1. هنر
  2. سایر
۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۰۰

با حضور اسماعیلی/

کتاب"بایسته‌های اقتصادی از دیدگاه فقهی ‌و‌ حقوقی" رونمایی شد

کتاب"بایسته‌های اقتصادی از دیدگاه فقهی ‌و‌ حقوقی" رونمایی شد

مراسم رو‌نمایی از کتاب "بایسته‌های اقتصادی از دیدگاه فقهی ‌و‌ حقوقی (گامی به سوی اصلاح الگوی مصرف)" با حضور دکتر محسن اسماعیلی نویسنده کتاب و سیدمحمد جواد شوشتری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران روز گذشته سه‌شنبه 6 بهمن در فرهنگسرای خانواده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شوشتری در این مراسم گفت: این کتاب، اثری ارزشمند حاوی نکات دقیق و تاثیرگذاری در حوزه اصلاح الگوی مصرف است.

وی با بیان این که نگاه درست یک انسان اندیشمند راه را برای رفتن به جلو هموار می‌سازد افزود: نویسندگانی مانند دکتر اسماعیلی باید باعنایت به مسائل مربوط به جوانان و مشکلات این قشر از جامعه کتابهایی را بنویسند و در اختیار آنان قرار دهند. موسسه نشر شهر نیز باید در این امر کمک کند و حتی جلسات بحث پرسش و پاسخ را برای جوانان برگزار کند.

شوشتری با بیان اینکه نگاه درست، عاقلانه و به دور از افراط و تفریط به مسائل این روزها بسیار طالب دارد و این کتاب یکی از کتابهایی است که مورد استقبال همه قرار گرفته تصریح کرد: فقدان این نوع نگاه خلاصه شده، دقیق و گویا در جامعه احساس می‌شود که باید آن را مرتفع کرد.

در ادامه این نشست محسن اسماعیلی نویسنده این کتاب به بیان سرفصلها و موضوعات کتاب خود پرداخت.

مراسم رو‌نمایی از کتاب "بایسته‌های اقتصادی از دیدگاه فقهی و حقوقی" از سوی موسسه نشر شهر و با همکاری فرهنگسرای خانواده با حضور دکتر امیرمسعود شهرام نیا رئیس موسسه نشر شهر، دکتر کیهان محمد‌خانی رییس جدید فرهنگسرای خانواده، نرگس معدنی پور رئیس سابق این فرهنگسرا و مشاور شهردار در امور بانوان برگزار شد.

کد مطلب 1025161

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها