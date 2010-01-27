به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، موسی مرادیانی ظهر چهارشنبه در سمینار شهرداران استان کردستان اظهار داشت: با توجه به نوع خدماتی که در شهرداری ها ارائه می شود و همچنین در راستای بهبود خدمات رسانی، فراهم کردن مشارکتهای مردم در تصمیم گیری ها امری ضروری به شمار می رود.

وی ادامه داد: شهرداری یکی از مهمترین نهادها در حوزه مدیریت شهری به شمار می رود و در میان سایر سازمانها و نهادها بیشترین ارتباط و تعامل را با مردم دارد که در راستای انجام هر چه بهتر رسالتها و وظایف خود باید شرایطی را فراهم کند که بتوان از نقش و حضور مردم در بهبود این خدمت رسانی موثر باشد.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به پایان سال و آغاز تصویب بودجه شهرداریها، عنوان کرد: یکی از مهمترین مواردی که باید مورد توجه شهرداران شهرهای استان کردستان قرار گیرد این است که بودجه ها بر اساس واقعیت ها طرح، بررسی و به شورای شهر ارائه شود.

مرادیانی توجه به ایجاد درآمدهای پایدار در کنار افزایش سهم اعتبارات عمرانی در بودجه های سالانه شهرداریهای استان کردستان را امری لازم و ضروری دانست و بیان داشت: توجه به ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداریها امری لازم و ضروری است و در این راستا باید اعتبارات را به سمت و سوی ساخت پروژه های سوق داد که در آینده منجر به ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها می شوند.

وی در ادامه با اشاره به آغاز برنامه های دهه مبارک فجر خواستار همکاری و تعامل هر چه بهتر شهرداران با مردم و سایر نهادها در خصوص گرامیداشت این ایام شد و افزود: شهرداری ها با تمام توان در خصوص آذین بندی اماکن عمومی و همچنین در راستای همکاری هر چه بهتر با سایر دستگاه ها حضوری چشمگیر خواهند داشت.

در ادامه این جلسه که با حضور جمعی از مدیران کل سازمانهای دولتی استان از جمله امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، آب و فاضلاب شهری برگزار گردید، مسائل و مشکلات شهرهای استان بررسی و در راستای رفع آنها تصمیماتی اتخاذ شد.